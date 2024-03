Умер автор хита All by Myself

На 75-м году жизни скончался американский поп-певец и автор хита под названием All by Myself Эрик Кармен. Соответствующее объявление представители артиста разместили на его официальном сайте.

Причины смерти Кармена не раскрываются. «С огромной печалью мы делимся душераздирающей новостью о смерти Эрика Кармена. Наш милый, любящий и талантливый Эрик ушел из жизни во сне на выходных», — написано в сообщении.

Эрик Кармен родился в 1949 году в штате Огайо в США. С детства увлекался классической музыкой и играл на инструментах. С 1970 по 1975 год являлся вокалистом и автором большего количества композиций поп-группы Raspberries.

После распада коллектива занялся развитием сольной карьеры. Кармен был исполнителем таких хитов 1970-х, как Make Me Lose Control, All by Myself, Never Gonna Fall in Love Again и She Did It. Еще одна его композиция Hungry Eyes была использована в фильме «Грязные танцы» 1987 года. В период развития сольной карьеры Кармен выпустил девять музыкальных альбомов.