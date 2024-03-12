Поставки российского угля в Азию резко снизились

Kpler: в феврале поставки российского угля в Азию снизились на 21,6 процента

Экспорт российского угля в Азию за последние полгода снизился, в феврале падение достигло 21,6 процента в годовом выражении, с 10,81 миллиона тонн до 8,48 миллиона. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Kpler сообщает Reuters.

При этом по сравнению с январем, когда был зафиксирован локальный минимум в 8,37 миллиона тонн, произошел незначительный рост. Однако отдельно в Индию поставки угля рухнули в два раза в месячном выражении — с 1,06 миллиона тонн в январе до 558 тысяч в феврале.

Как отмечают аналитики, на отношения с Индией влияют растущие транспортные расходы и снижение цен других поставщиков, в первую очередь Индонезии и Австралии. Поставки металлургического угля морем в Китай выросли с 576 тысяч тонн в январе до 587 тысяч. Однако в марте 2023 года они составляли 2,13 миллиона тонн.

Месяц назад стало известно, что крупнейшие российские угольные компании вступили в конфликт с руководством терминала ОТЭКО в Тамани на Черном море, через который ведется перевалка топлива на экспорт. Они потребовали снизить тарифы, потому что текущие ставки приводят к убыткам от экспорта.

Использовать западные порты угольщикам приходится из-за перегруженности Восточного полигона (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали). В текущем году ситуация только ухудшится, потому что квота для вывоза этого вида топлива сократилась со 111 миллионов тонн в 2023 году до 100 миллионов тонн.

При этом правительство с 1 марта вернуло курсовые пошлины для экспорта угля, что должно дополнительно сократить прибыль компаний от экспорта. На этом фоне источники в отрасли и эксперты не исключают временной остановки отгрузок через западные порты.