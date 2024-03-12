В Белгороде ученики школ и колледжей уйдут на самостоятельное обучение

В Белгороде ученики школ и колледжей на 3 дня уйдут на самостоятельное обучение

В Белгороде и восьми районах и округах ученики школ и колледжей уйдут на самостоятельное обучение на три дня. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канал.

Уточняется, что детские сады в Белгороде, а также восьми районах и округах будут работать в режиме дежурных групп.

Во вторник, 12 марта, беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал здание администрации Белгорода. Взрыв летательного аппарата выбил в здании окна и посек фасад.

Еще один дрон ударил по белгородскому магазину. Помимо этого, беспилотник упал на крышу торгового центра в районе железнодорожного вокзала в Белгороде.