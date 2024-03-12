В ДНР заявили о поражении командного пункта ВСУ с высокопоставленными офицерами

Гагин: уничтожен командный пункт ВСУ с высокопоставленными офицерами в ДНР

Российские военные уничтожили командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) с высокопоставленными офицерами в Красногоровке Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил советник главы ДНР Ян Гагин, пишет РИА Новости.

Он уточнил, что в районе населенного пункта идут очень серьезные бои. По его словам, каждый день российская авиация и артиллерия работает по ранее разведанным целям на этом участке фронта. «Накануне была "отработана" очередная цель — ряд укрепрайонов. В числе целей оказался командный пункт противника, где на тот момент находились высокопоставленные украинские офицеры», — сказал Гагин.

9 марта стало известно об уничтожении двух зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot вблизи Покровска в ДНР. Российские артиллеристы применили оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». Позднее бывший офицер американской армии Станислав Крапивник допустил, что более 30 военных западных стран могли быть уничтожены вместе с двумя ЗРК Patriot.