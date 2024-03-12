В доме бывшего украинского полицейского из Акимовки нашли оружие и боеприпасы

В Запорожской области изъяли оружие из дома украинского экс-полицейского

В Запорожской области полицейские нашли оружие, боеприпасы и спецсредства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, силовики осмотрели дом в поселке Акимовка Мелитопольского района. Из него изъяли пистолет Макарова, охотничье ружье, полторы сотни патронов различного калибра, штык-нож, бронежилеты и другие спецсредства. Вскоре выяснилось, что дом принадлежит местному жителю, который проходил службы в рядах полиции Украины.

Сейчас все изъятое отправили на исследование в экспертно-криминалистическое подразделение

Ранее стало известно, что суд приговорил к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы жителя Михайловского района Волгоградской области за незаконное хранение боеприпасов и изготовление огнестрельного оружия.