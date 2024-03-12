В Крыму обвинили НАТО в нарушении договоренностей о нерасширении на восток

Батурин: НАТО нарушила все договоренности о нерасширении на восток к границам РФ

НАТО нарушила все договоренности о нерасширении на восток к границам России. Об этом РИА Новости заявил крымский политический эксперт Денис Батурин.

По его словам, альянс собирался создать свою военную морскую базу в Крыму, но реализации плана помешало присоединение полуострова к России. Батурин отметил, что именно расширение НАТО породило украинский кризис, который длится уже более десяти лет.

Он также добавил, что на европейском фланге у границ России больше не осталось нейтральных стран. «Даже СВО не стало основанием для понимания Западом того, как видит Россия гарантии безопасности», — заключил эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что расширение НАТО не может не приводить к ответным мерам Москвы. «Мы не движемся в сторону натовской инфраструктуры, НАТО движется в сторону нас», — сказал он.