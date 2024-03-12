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08:01, 12 марта 2024Россия

В Курской области сбили двенадцатый беспилотник за ночь

МО: силы ПВО сбили двенадцатый за ночь беспилотник ВСУ над Курской областью

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили двенадцатый за ночь беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«12 марта около 07:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

До этого Минобороны отчитывалось, что в Курской области в ночь на вторник, 12 марта, уничтожили 11 дронов ВСУ.

Всего над территорией России ночью, по последним данным, было перехвачено не менее 25 беспилотников. Силы ПВО поразили украинские дроны в Московской, Ленинградской Белгородской, Курской, Брянской, Тульской и Орловской областях.

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      Анастасия Шейкина
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