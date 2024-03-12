Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:44, 12 марта 2024Мир

В ООН высказались о заявлении Латвии про проверку голосующих на выборах главы РФ

В ООН не видели сообщение о проверке Латвией голосующих на выборах главы РФ
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что незнаком с сообщениями о намерениях властей Латвии во время предстоящих выборов главы России проверять у пришедших на избирательный участок в российское посольство в Риге наличие документа на право пребывания в стране. Его слова приводит ТАСС.

«Я не видел эти сообщения, но я обязательно с ними ознакомлюсь и вернусь с ответом по теме», — отметил пресс-секретарь генсека ООН.

Ранее, 11 марта, сотрудники полиции Латвии будут проверять наличие у граждан, голосующих в посольстве на выборах президента России, прав на пребывание в стране.

В свою очередь, министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере призвала считать участие проживающих в республике россиян в выборах президента уголовным преступлением.

Читайте!
Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны опубликовало видео из района попытки прорыва украинской ДРГ

      Губернатор Белгородской области ответил на сообщения о прибытии ВСУ в регион

      Разведка США заявила о преимуществе России на Украине

      Определились все пары 1/4 финала Кубка Гагарина

      В США заявили об отсутствии планов отправлять военных на Украину

      В Белгороде ученики школ и колледжей уйдут на самостоятельное обучение

      ЦСКА обыграл «Ростов» в 1/4 Кубка России

      Польша присоединилась к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины

      Участник теробороны погиб при обстрелах Белгородской области

      Эрдоган назвал невозможной реализацию мирных планов по Украине без учета России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше