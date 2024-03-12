В ООН высказались о заявлении Латвии про проверку голосующих на выборах главы РФ

В ООН не видели сообщение о проверке Латвией голосующих на выборах главы РФ

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что незнаком с сообщениями о намерениях властей Латвии во время предстоящих выборов главы России проверять у пришедших на избирательный участок в российское посольство в Риге наличие документа на право пребывания в стране. Его слова приводит ТАСС.

«Я не видел эти сообщения, но я обязательно с ними ознакомлюсь и вернусь с ответом по теме», — отметил пресс-секретарь генсека ООН.

Ранее, 11 марта, сотрудники полиции Латвии будут проверять наличие у граждан, голосующих в посольстве на выборах президента России, прав на пребывание в стране.

В свою очередь, министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере призвала считать участие проживающих в республике россиян в выборах президента уголовным преступлением.