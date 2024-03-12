В Республиканской партии начались увольнения после успеха Трампа на праймериз

NBC: после успеха Трампа на праймериз в США у республиканцев начались увольнения

После успеха бывшего американского лидера Дональда Трампа на праймериз в штабе Республиканской партии США прошла волна увольнений. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Отмечается, что среди прочего начавшиеся кадровые чистки коснулись четырех сотрудников Национального комитета Республиканской партии. Как указывает телеканал, в скором времени их место займут сторонники Трампа.

«В ходе этого процесса некоторым сотрудникам предлагается уйти в отставку и повторно подать заявку на должность в команде», — говорится в письме из рассылки сотрудникам штаба республиканцев, имеющемся в распоряжении NBC News.

Ранее стало известно, что Трамп одержал победу на выборах кандидата от Республиканской партии в 14 штатах из 15, уступив в Вермонте экс-губернатору Южной Каролины Никки Хейли.