В Республиканской партии начались увольнения после успеха Трампа на праймериз
После успеха бывшего американского лидера Дональда Трампа на праймериз в штабе Республиканской партии США прошла волна увольнений. Об этом сообщает телеканал NBC News.
Отмечается, что среди прочего начавшиеся кадровые чистки коснулись четырех сотрудников Национального комитета Республиканской партии. Как указывает телеканал, в скором времени их место займут сторонники Трампа.
«В ходе этого процесса некоторым сотрудникам предлагается уйти в отставку и повторно подать заявку на должность в команде», — говорится в письме из рассылки сотрудникам штаба республиканцев, имеющемся в распоряжении NBC News.
Ранее стало известно, что Трамп одержал победу на выборах кандидата от Республиканской партии в 14 штатах из 15, уступив в Вермонте экс-губернатору Южной Каролины Никки Хейли.