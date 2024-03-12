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07:07, 12 марта 2024Россия

В России начал действовать запрет на публикацию опросов к выборам президента

В России 12 марта начал действовать запрет на публикацию опросов к выборам
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Pogiba Aleksandra / news.ru / Global Look Press

В России во вторник, 12 марта, начал действовать запрет на публикацию опросов, опросов и исследований к выборам президента. Об этом прописано в законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».

Согласно законодательной норме, ограничение действует в течение пяти дней до последнего дня голосования, а также во время самих выборов главы государства — то есть с 12 по 17 марта. Такой запрет также распространяется на публикацию в интернете.

Выборы президента России назначены на 15-17 марта — впервые в истории страны они организованы в трехдневном формате. В 29 регионах страны состоится онлайн-голосование.

На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных Центральной избирательной комиссией кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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      Анастасия Шейкина
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