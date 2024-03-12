В России начал действовать запрет на публикацию опросов к выборам президента

В России 12 марта начал действовать запрет на публикацию опросов к выборам

В России во вторник, 12 марта, начал действовать запрет на публикацию опросов, опросов и исследований к выборам президента. Об этом прописано в законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».

Согласно законодательной норме, ограничение действует в течение пяти дней до последнего дня голосования, а также во время самих выборов главы государства — то есть с 12 по 17 марта. Такой запрет также распространяется на публикацию в интернете.

Выборы президента России назначены на 15-17 марта — впервые в истории страны они организованы в трехдневном формате. В 29 регионах страны состоится онлайн-голосование.

На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных Центральной избирательной комиссией кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.