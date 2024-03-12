В российском регионе семь населенных пунктов остались без света из-за атаки БПЛА

В Белгородской области семь сел остались без света из-за атаки БПЛА

В Белгородской области семь населенных пунктов остались без энергоснабжения из-за атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что дрон сбросил четыре взрывных устройства, которые повредили линии электропередачи. При этом пострадавших в результате атаки нет.

Сейчас без света остаются села Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенек, Петровка, Соловьевка. Ремонт ЛЭП начнется после согласования с Министерством обороны.

Днем 11 марта дрон-камикадзе ВСУ атаковал легковую машину, ехавшую по дороге в селе Новое Волоконовского района Белгородской области. Тогда Гладков сообщил, что обошлось без пострадавших, однако в машине выбило стекло.