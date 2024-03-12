Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:14, 12 марта 2024Россия

В российском регионе семь населенных пунктов остались без света из-за атаки БПЛА

В Белгородской области семь сел остались без света из-за атаки БПЛА

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Белгородской области семь населенных пунктов остались без энергоснабжения из-за атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что дрон сбросил четыре взрывных устройства, которые повредили линии электропередачи. При этом пострадавших в результате атаки нет.

Сейчас без света остаются села Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенек, Петровка, Соловьевка. Ремонт ЛЭП начнется после согласования с Министерством обороны.

Днем 11 марта дрон-камикадзе ВСУ атаковал легковую машину, ехавшую по дороге в селе Новое Волоконовского района Белгородской области. Тогда Гладков сообщил, что обошлось без пострадавших, однако в машине выбило стекло.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Глава ЦРУ назвал срок нового контрнаступления ВСУ. В качестве альтернативы Киеву предрекли «еще больше Авдеевок»

      Россия указала на фейки со стороны спецпредставителя Гутерреша

      В российском регионе семь населенных пунктов остались без света из-за атаки БПЛА

      Во Франции настороженно отнеслись к словам Макрона о войсках НАТО на Украине

      К беседе об атаке на Крымский мост неправильно подключились два немецких офицера

      Названа основная цель НАТО в отношении России

      В Киеве призвали Грузию остановить авиасообщение с Россией

      В небе над российским регионом сбили украинский беспилотник

      Испытывающая 70 оргазмов за ночь женщина рассказала о любимой эротической игре

      Лукашенко уволил послов в трех европейских странах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше