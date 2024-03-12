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08:04, 12 марта 2024Россия

В Совфеде ответили на заявление генсека НАТО о капитуляции Украины

Пушков увидел в словах генсека НАТО о капитуляции ВСУ сдвиг в политике Запада

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о возможной капитуляции Вооруженных сил Украины (ВСУ) говорят о сдвиге в политике Запада, считает сенатор Алексей Пушков. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Так парламентарий прокомментировал слова главы Североатлантического альянса Столтенберга, который счел, что капитуляция Украины не принесет мир. Он выразил мнение, что для урегулирования конфликта необходимы переговоры, которые «должны сохранить Украину как суверенную и независимую нацию».

«Это что-то новое для дискурса генсека НАТО. Сдвиг налицо. Заявление Столтенберга показывает, что Запад скептически оценивает перспективы военных действий для Киева. Речи о возвращении территорий там уже на серьезном уровне не ведут», — считает Пушков.

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      Анастасия Шейкина
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