В США заявили о желании России сохранить Украину

Экс-разведчик Риттер: Россия не ведет войну, чтобы сохранить Украину

Россия не ведет против Украины полномасштабную войну, а проводит именно ограниченную военную операцию, чтобы сохранить страну. С таким заявлением в интервью YouTube-каналу Dialogue Works выступил отставной офицер-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер.

«Россия ведет эти боевые действия совершенно отличным от войны способом. Ведь она знает, что однажды этот конфликт закончится, и ей придется иметь дело с тем, что осталось от Украины», — сказал бывший военный.

Как указал Риттер, для Кремля особенно важно, чтобы Украина оставалась дееспособна и не превратилась в обузу для России по завершении конфликта.

Ранее Риттер заявил, что Украина скоро потерпит крах по всей линии фронта, поскольку у нее становится все меньше живой силы.