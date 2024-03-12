В Тернопольской области произошел пожар на объекте инфраструктуры

В Тернопольской области сообщили о пожаре на объекте инфраструктуры

После взрывов ночью на объекте инфраструктуры в Кременецком районе Тернопольской области Украины произошел пожар. Об этом областная военная администрация сообщает в Telegram-канале.

Отмечается, что к ликвидации возгорания были привлечены 73 человека, 19 единиц спецтехники, а также тактический робот и пожарный поезд. Кроме того, в расположенном рядом населенном пункте было временно приостановлено электро- и газоснабжение.