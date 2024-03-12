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16:20, 12 марта 2024Путешествия

Владельцам машин с российскими номерами в Эстонии пригрозили штрафом в 400 евро

ERR: в Эстонии владельцам машин с российскими номерами грозит штраф в 400 евро

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В Эстонии владельцам машин с российскими номерами пригрозили штрафом в размере 400 евро (около 39,6 тысячи рублей). Об этом сообщает портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.

В материале говорится, что во избежание штрафа автолюбители должны перерегистрировать свои транспортные средства в стране не позднее 13 марта. Как пишет источник, это требование основано на запрете на въезд в Эстонию автомобилей с российскими номерными знаками, которое вступило в силу 13 сентября 2023 года. Уточняется, что для него потребовался шестимесячный переходный период.

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«Во время контроля дорожного движения сотрудники полиции обращают внимание на автомобили с российскими номерами, отказ в перерегистрации автомобиля является нарушением, за которое предусмотрен штраф в размере до 100 штрафных единиц, или 400 евро», — заявил майор полиции Андрес Кирсинг.

По данным Департамента транспорта, на которые ссылается источник, в 2023 году в эстонском регистре дорожного движения было зафиксировано 83 транспортных средства из России.

В феврале 2024 года в Латвии вступил в силу запрет на нахождение в стране автомобилей с российскими номерами. На перерегистрацию гражданам дали три месяца.

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      Алина Черненко
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