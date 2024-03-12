Во Франции настороженно отнеслись к словам Макрона о войсках НАТО на Украине

Политолог Алексей Чихачев: французы насторожены милитаристской риторикой Макрона

Большинство французов очень настороженно относятся к словам своего президента Эммануэля Макрона о возможности ввода войск НАТО на Украину. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ Алексей Чихачев.

« На поставки вооружений, может быть, они и согласны, но отправлять свои войска, чтобы они в перспективе погибали на Украине — это совершенно другая психологическая черта, другой психологический рубеж», — указал он, комментируя результаты социологических опросов, по которым две трети граждан Франции негативно восприняли слова президента.

Не поддерживают идеи Эммануэля Макрона ни левые, ни правые политические партии. И даже в правительстве существует более умеренная точка зрения, добавил политолог.

«Даже у Министерства вооруженных сил Франции пока чуть более сдержанная позиция, потому что силовики понимают, чем это все может быть чревато. По крайней мере мы надеемся, что понимают, ведь обычно все-таки в отличие от политического руководства им характерна более взвешенная и трезвая позиция», — добавил эксперт.

Переубедить общество, по словам Алексея Чихачева, Эммануэлю Макрону будет довольно трудно. Для этого ему необходимо объяснить «конкретные какие-то выгоды, которые Франция может получить внутри ЕС и НАТО».

Ранее слова Эммануэля Макрона об отправке военного контингента НАТО на Украину прокомментировал лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо. Он указал, что подобные высказывания только увеличивают число противников поддержки Украины во Франции.