Врач призвала ежедневно употреблять несколько доступных продуктов

Проктолог Смирнова призвала каждый день есть помидоры и авокадо

Проктолог-онколог Елена Смирнова рассказала о нескольких доступных продуктах, которые необходимо употреблять в пищу каждый день, чтобы избежать вздутия и других проблем в работе ЖКТ. Эти продукты врач перечислила в своем Telegram-канале.

Прежде всего Смирнова призвала россиян ежедневно есть продукты, богатые клетчаткой, и пить достаточное количество воды, чтобы облегчить симптомы вздутия живота. Для правильной работы ЖКТ она рекомендовала употреблять богатый калием авокадо. Этот микроэлемент, по словам врача, необходим для контроля уровня натрия, который, в свою очередь, помогает удерживать необходимое организму количество воды.

Еще одним продуктом, который необходимо включить в рацион, Смирнова назвала помидоры.

Диета с помидорами обеспечит организм антиоксидантом ликопином. Помидоры также богаты калием, который снижает уровень натрия в организме, вызывающего вздутие живота

Елена Смирнова проктолог-онколог

Наладить работу ЖКТ, по словам проктолога, поможет и сельдерей. Этот продукт не только нормализует работу кишечника, но и обогащает организм уменьшающими воспаление флавоноидами.

Кроме того, для уменьшения вздутия живота врач рекомендовала пить кефир, так как он способен снизить проявление неприятных симптомов на 70 процентов.

Ранее Елена Смирнова рассказала о пользе натурального кофе. По ее словам, выпитые в день несколько чашек кофе значительно снижают риск развития рака кишечника, а также его рецидивов.