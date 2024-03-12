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13:06, 12 марта 2024Забота о себе

Врач призвала ежедневно употреблять несколько доступных продуктов

Проктолог Смирнова призвала каждый день есть помидоры и авокадо

Фото: Pxhere

Проктолог-онколог Елена Смирнова рассказала о нескольких доступных продуктах, которые необходимо употреблять в пищу каждый день, чтобы избежать вздутия и других проблем в работе ЖКТ. Эти продукты врач перечислила в своем Telegram-канале.

Прежде всего Смирнова призвала россиян ежедневно есть продукты, богатые клетчаткой, и пить достаточное количество воды, чтобы облегчить симптомы вздутия живота. Для правильной работы ЖКТ она рекомендовала употреблять богатый калием авокадо. Этот микроэлемент, по словам врача, необходим для контроля уровня натрия, который, в свою очередь, помогает удерживать необходимое организму количество воды.

Еще одним продуктом, который необходимо включить в рацион, Смирнова назвала помидоры.

Диета с помидорами обеспечит организм антиоксидантом ликопином. Помидоры также богаты калием, который снижает уровень натрия в организме, вызывающего вздутие живота

Елена Смирновапроктолог-онколог

Наладить работу ЖКТ, по словам проктолога, поможет и сельдерей. Этот продукт не только нормализует работу кишечника, но и обогащает организм уменьшающими воспаление флавоноидами.

Кроме того, для уменьшения вздутия живота врач рекомендовала пить кефир, так как он способен снизить проявление неприятных симптомов на 70 процентов.

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Ранее Елена Смирнова рассказала о пользе натурального кофе. По ее словам, выпитые в день несколько чашек кофе значительно снижают риск развития рака кишечника, а также его рецидивов.

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      Вера Владзиевская
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