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21:32, 12 марта 2024Мир

Захарова рассказала о влиянии выступлений Байдена на имидж США

Захарова: для негативного образа США достаточно крутить выступления Байдена
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Если бы СМИ хотели создать негативный образ Соединенных Штатов, то они круглые сутки «крутили» бы выступления американского лидера Джо Байдена. Об этом в своем Telegram-канале рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так дипломат прокомментировала американский доклад о якобы подрывной работе российских СМИ.

Ранее Южное командование опубликовало отчет, в котором говорилось, что Штаты рассматривают работы российских медиа в Латинской Америке как попытку подорвать интересы Вашингтона в регионе.

«Если бы российские или другие СМИ хотели создать негативный образ Вашингтона, они не тратились бы ни на репортажи, ни на документалистику, просто крутили бы 24/7 выступления Байдена», — объяснила Захарова.

Ранее Мария Захарова отреагировала на слова Джо Байдена, который случайно осудил вмешательство Вашингтона в политику на Украине, перепутав названия стран. По мнению дипломата, американский лидер не перепутал слова, а на самом деле «больше не может сдерживать в себе то, что понимают все, — Штаты кроваво опозорились с украинским проектом».

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      Марина Совина
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