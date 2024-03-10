Захарова отреагировала на оговорку Байдена об Украине

Захарова: оговорка Байдена говорит, что США кроваво опозорились на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова президента США Джо Байден, который случайно осудил вмешательство Вашингтона в политику на Украине, перепутав названия стран. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По мнению спикера МИД, американский лидер не перепутал слова. «Он не может больше сдерживать в себе то, что понимают все — Штаты кроваво опозорились с украинским проектом», — написала Захарова.

Ранее Байден случайно осудил решение США «лезть на Украину». «Америка допустила ошибку. Что мы сделали? Мы охотились за бен Ладеном до тех пор, пока не ликвидировали его. Но при этом нам не стоило лезть на Украину! То есть… Нам не стоило лезть это… в Ирак и Афганистан», — сказал Байден в интервью каналу MSNBC.