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12:41, 10 марта 2024Мир

Захарова отреагировала на оговорку Байдена об Украине

Захарова: оговорка Байдена говорит, что США кроваво опозорились на Украине
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова президента США Джо Байден, который случайно осудил вмешательство Вашингтона в политику на Украине, перепутав названия стран. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По мнению спикера МИД, американский лидер не перепутал слова. «Он не может больше сдерживать в себе то, что понимают все — Штаты кроваво опозорились с украинским проектом», — написала Захарова.

Ранее Байден случайно осудил решение США «лезть на Украину». «Америка допустила ошибку. Что мы сделали? Мы охотились за бен Ладеном до тех пор, пока не ликвидировали его. Но при этом нам не стоило лезть на Украину! То есть… Нам не стоило лезть это… в Ирак и Афганистан», — сказал Байден в интервью каналу MSNBC.

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      Варвара Кошечкина
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