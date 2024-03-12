Женщинам подсказали диету для борьбы с неприятными проявлениями менопаузы

Диетолог Амати: зелень и фасоль помогают поддерживать себя в форме при менопаузе

Диетолог Федерика Амати подсказала женщинам диету для борьбы с лишним весом и другими неприятными проявлениями менопаузы. Ее советы опубликовал таблоид The Sun.

Амати подчеркнула, что некоторые симптомы менопаузы продолжаются годами, другие — остаются навсегда. В частности, замедление метаболизма из-за изменения гормонального фона будет постоянным, отметила диетолог, однако с помощью правильного питания к нему можно приспособиться и научиться поддерживать себя в форме. Для этого специалистка посоветовала ежедневно употреблять темную листовую зелень, фасоль, бобовые, курицу, тофу, грибы, яйца, брокколи, натуральный йогурт и ячмень. При этом, по ее мнению, в этот период жизни стоит избегать алкоголя, острой пищи и продуктов, в составе которых более пяти ингредиентов.

Амати добавила, что питание может помочь в борьбе и с другими симптомами менопаузы. Так, по ее словам, черника, свекла и цветная капуста уменьшают приливы жара, а темные фрукты, такие как сливы, ежевика и черника помогают избавиться от ночной потливости. Помимо этого, диетолог посоветовала есть тофу при учащенном сердцебиении, киви и йогурты — для борьбы с бессонницей, а оливковое масло — при появлении сухости влагалища. Справиться с беспокойством помогут лосось, скумбрия, грибы и цельнозерновые продукты, подытожила Амати.

Ранее гинеколог-эндокринолог Хадишат Бопхоева назвала причины развития раннего климакса. По ее словам, у молодых женщин менопауза может наступить из-за курения, ожирения, наследственности и некоторых заболеваний.