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08:23, 13 марта 2024Мир

Байден набрал нужное число делегатов для номинации от Демократической партии

Байден набрал нужное число делегатов для участия в президентских выборах
Джо Байден

Джо Байден. Фото: White House / via Globallookpress.com

Действующий президент США Джо Байден набрал нужное число делегатов для номинации от Демократической партии на президентские выборы этого года. Об этом сообщает газета Time.

«Для меня большая честь, что широкая коалиция избирателей, представляющих богатое разнообразие Демократической партии по всей стране, снова поверила в то, что я возглавлю нашу партию – и нашу страну – в момент, когда угроза, которую представляет [Дональд] Трамп, является больше, чем когда-либо», — рассказал Байден.

Однако авторы материала подчеркивают, что Трампу и Байдену в одинаковой степени будет сложно вести избирательную кампанию из-за многочисленных проблем. В частности, действующий американский лидер должен убедить свой электорат в том, что ему хватает физических способностей в руководстве страной в возрасте 81 года. Кроме того, популярность Байдена в Демократической партии пошатнулась из-за политики в отношении Израиля и его конфликта с ХАМАС.

Ранее Трамп также набрал нужное число делегатов для номинации от Республиканской партии по итогам состоявшегося дня праймериз. Таким образом, оба политика окончательно стали итоговыми участниками предвыборной гонки.

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      Максим Габриелян
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