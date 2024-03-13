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06:30, 13 марта 2024Россия

В России захотели изменить контроль за освобожденными после СВО заключенными

Останина предложит изменить контроль за освобожденными после СВО заключенными
Нина Останина

Нина Останина. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Сейчас отсутствуют совершенные механизмы контроля за освобожденными после участия в специальной военной операции (СВО) заключенными, считает депутат Госдумы Нина Останина. В разговоре с «Лентой.ру» она заявила, что собирается вынести на рассмотрение депутатами предложения по изменению сложившейся системы.

«В предложенном законопроекте [о механизме освобождения от наказания] механизма контроля нет, мы намереваемся внести такое предложение, — сказала политик. — В полной мере обеспечить контроль за такими людьми нельзя. Даже то, что мы имеем сейчас в отношении людей, отбывших заключение, — это просто отметки у участкового. Даже электронных браслетов нет. Необходимо разработать специальные новые механизмы».

Она напомнила, что люди, освобожденные от уголовной ответственности таким путем, совершили серьезные преступления, это не административные правонарушения. Останина подчеркнула: без грамотной социализации вернуть таких людей в общество невозможно.

«Я за то, чтобы давать право на освобождение. Но понимаю, что социализация таких людей важна, для этого нужны усиленные инструменты. И с точки зрения того, чтобы оградить жертв бывших преступников, и с тем, чтобы помочь им вернуться в общество, поскольку сами они этого сделать не смогут. Участие в СВО — это ведь не прогулка по проспекту, оно сопряжено с проявлением жестокости, от этого не уйти. Этот вопрос должен быть на повышенном контроле со стороны правоохранителей», — заключила депутат.

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Законопроект о закреплении в Уголовном кодексе механизма освобождения от наказания россиян, заключивших контракт о службе в Российской армии в период мобилизации, военного положения и военное время, внесли в Госдуму 6 марта. Его авторами стали главы комитетов по госстроительству Госдумы и Совфеда Павел Крашенинников и Андрей Клишас.

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