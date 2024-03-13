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07:01, 13 марта 2024Экономика

Доллару предрекли рост в период отпусков россиян

Эксперт в сфере инвестиций Бугров предрек рост доллара в период отпусков

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Традиционного роста доллара в 2024 году стоит ожидать в период отпусков из-за повышенного спроса на валюту, предрек эксперт в сфере инвестиций, руководитель управляющей компании «Джи Эл Эс Инвест» Эдуард Бугров. Прогнозом он поделился в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, рост доллара в период отпусков будет умеренным, если не совпадет с влиянием каких-либо негативных факторов. В остальном ситуация будет зависеть от политических решений и состояния мировой экономики в целом.

К факторам, которые так или иначе будут влиять на стоимость валют в текущем году, Бугров отнес указ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, действующий до 30 апреля. Если будет принято решение его продлить, то в ближайшее время цена пар рубль-доллар и рубль-евро вряд ли сильно изменится, полагает он. «Вероятнее всего, цена доллара сохранится в коридоре 89-92 рублей, евро — 98-102 рубля», — уточнил эксперт.

Курс доллара от TradingView

«Центробанк выступает резко против продления указа, поскольку девальвация нацвалюты поможет снизить импорт и выровнять торговое сальдо. Минфин тоже хочет отмены указа, поскольку девальвация поможет уменьшить долговую нагрузку на бюджет и позволит меньше использовать средства фонда национального благосостояния. Зато правительство настаивает на продлении указа до конца 2024 года, поскольку механизм показал свою эффективность», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев назвал бессмысленным один из способов инвестиций в золото. По его словам, не стоит ждать никакой выгоды от покупок украшений из этого металла, если речь не идет о произведении ювелирного искусства.

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      Екатерина Смирная
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