Глава шотландского правительства призвал к независимости от Великобритании

Первый министр Юсуф: Шотландии как никогда нужна независимость от Великобритании

Шотландии как никогда нужна независимость на фоне экономического упадка Великобритании после выхода из состава Европейского союза (ЕС). Об этом заявил первый министр Шотландии Хамза Юсуф в интервью испанской газете El País.

«Brexit оказался полной катастрофой. Уже сейчас очень много экономистов и экспертов всех направлений утверждают, что (ситуация в) Великобритании хуже, чем в других окружающих ее странах. Вот почему нам нужна независимость больше, чем когда-либо», — рассказал политик.

При этом глава шотландского правительства добавил, что независимость Шотландия должна получить исключительно посредством проведения референдума. По его мнению, Лондон обязан признать право на его проведение.

Ранее стало известно, что бывший первый министр Шотландии Никола Стерджен называла бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона «чертовым клоуном». Таким образом она прокомментировала его политику в период пандемии коронавируса.