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20:21, 13 марта 2024Бывший СССР

Главком ВСУ и глава Минобороны Украины прибыли на фронт и оценили обстановку

Главком ВСУ Сырский и глава Минобороны Умеров прибыли на восточный фронт
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский вместе с министром обороны Рустемом Умеровым посетил передовые позиции на восточном фронте. Об этом главком ВСУ написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Сырский отметил, что прибыл в район ведения боевых действий в среду, 13 марта, по мере активизации российской армии. По словам главкома ВСУ, он проработал в двух бригадах. Сырский подчеркнул, что обстановка постепенно усложняется, не исключено продвижение отрядов ВС России в направлении позиций украинской стороны.

«В целом оперативная обстановка на восточном фронте остается неизменной», — оценил он текущую обстановку.

Сырский добавил, что российская сторона продолжает вести наступательные действия, особо активно в районах Работино, Вербового, Тоненького, Терны, Ивановского и села Бердычи.

Ранее Сырский обвинил в провалах на восточном участке фронта командиров ряда бригад. По его словам, в ходе работы на восточном направлении стало ясно, почему при одинаковом укомплектовании вооружением, техникой и личным составом части бригад не удается удерживать позиции.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Варвара Кошечкина
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