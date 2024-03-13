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23:31, 13 марта 2024Мир

Шольц заявил о дружеских отношениях с Макроном

Шольц заявил об очень хороших личных отношениях с Макроном
Эммануэль Макрон и Олаф Шольц

Эммануэль Макрон и Олаф Шольц. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что у него «очень хорошие личные отношения» с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом передает РИА Новости.

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином в Берлине Шольц подчеркнул, что назвал бы отношения с Макроном «очень дружескими». Они обсуждают разные вопросы, включая те, которые «не имеют никакого отношения к нашей нынешней политике». По словам Шольца, в общении с Макроном царит хорошее взаимопонимание.

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Шольц добавил, что встреча лидеров Польши, Германии и Франции в формате Веймарского треугольника является важной для «политического обмена между тремя важными странами Евросоюза».

«Сейчас самое время сесть вместе и поговорить друг с другом. Уже одно это имеет большое значение», — заключил канцлер.

Ранее издание Politico увидело вражду между Шольцем и Макроном из-за Украины. Предполагалось, что политики не могут прийти к консенсусу по вопросу поставок оружия Киеву.

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      Марина Совина
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