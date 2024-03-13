Конфликту на Украине предрекли перелом летом

Advance: летом на Украине может наступить перелом из-за истощения ВСУ

Из-за истощения Вооруженных сил Украины (ВСУ) летом в конфликте на Украине может наступить перелом. Такой расклад предрекло хорватское издание Advance, передает РИА Новости.

«Без увеличения западной военной помощи и коренных изменений в стратегии Киева положение Украины на фронте продолжит ухудшаться, пока не наступит перелом», — говорится в материале.

В издании указали, что украинским войскам не хватает боеприпасов и людей. При сохранении этой ситуации ВСУ из-за своего ослабевания могут подставиться под возможный сильный прорыв, отмечается в статье. По мнению Advance, такой прорыв может случиться уже летом.

Кроме того, в издании заявили, что страны Запада с самого начала недооценивали боеспособность России. «Недооценка противника — плохая и опасная тактика», — добавили в хорватском медиа.

Ранее обозреватель американского издания Business Insider заявил, что Украина продолжит терять территории после взятия Вооруженными силами России Авдеевки. В материале отмечается, что ресурсы Киева стремительно иссякают.

Перед этим газета The New York Times (NYT) сообщила, что в Пентагоне испытывают разочарование военной стратегией, выбранной президентом Украины Владимиром Зеленским. Военное сотрудничество Вашингтона и Киева через два года после начала спецоперации «демонстрирует признаки износа, уступая место взаимному разочарованию», констатировали в издании.