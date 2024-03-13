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16:38, 13 марта 2024Бывший СССР

МИД заявил об оскорбительной риторике Еревана в отношении ОДКБ

Захарова: Россия считает оскорбительной риторику Еревана в отношении ОДКБ

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Россия считает ультимативной и оскорбительной риторику Еревана в отношении ОДКБ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, сообщает ТАСС.

Захарова прокомментировала высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна о действиях ОДКБ во время конфликта в Карабахе. Она подчеркнула, что Москва никогда не ставила под сомнение право государств определять участие в международных организациях.

«Нас не может не настораживать контрпродуктивная и ультимативная, а порой и оскорбительная риторика, которая превалирует сегодня в высказываниях руководства Армении по тематике», — заявила спикер МИД. Она добавила, что подобная риторика навязывается армянскому обществу. Дипломат подчеркнула, что продолжение подобной линии Ереваном приведет к непоправимому ущербу союзническим отношениям России и Армении.

Ранее Пашинян заявил о намерении выйти из ОДКБ при отсутствии ответов на вопросы Еревана. По его словам, организация должна выполнить обязательства и признать свою зону ответственности.

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      Юрий Леонов
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