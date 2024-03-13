Муж погибшей при обстреле жительницы Курской области скончался от ожогов

Курский губернатор Старовойт сообщил о погибшем от ожогов после обстрела ВСУ

Муж погибшей при обстреле Курской области со стороны Украины женщины скончался от ожогов. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, россиянин получил ранения еще 10 марта при обстреле села Кульбаки Глушковского района, когда в их дом попал снаряд. Его супруга погибла на месте, а мужчина получил ожоги при пожаре.