На Украине захотели выпускать заключенных взамен на службу в армии

В Раду внесли законопроект об освобождении заключенных взамен на службу в армии

В Верховной Раде Украины захотели выпускать заключенных взамен на подписание контракта о службе в армии. Соответствующий законопроект появился на сайте парламента страны.

Авторы законопроекта — председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк и 13 ее однопартийцев. Текст законопроекта пока не опубликован.

Ранее глава Минюста Украины Денис Малюська заявил, что Киев намерен пополнить ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) за счет мобилизации заключенных. По его словам, для отправки на фронт уже были помилованы более 300 заключенных.

Министр утверждает, что на Украине можно мобилизовать около 50 тысяч мужчин с судимостью. Если власти опасаются выдавать им оружие, отметил Малюська, то можно предоставить им лопаты.