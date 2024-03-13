Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:22, 13 марта 2024Бывший СССР

На Украине захотели выпускать заключенных взамен на службу в армии

В Раду внесли законопроект об освобождении заключенных взамен на службу в армии

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В Верховной Раде Украины захотели выпускать заключенных взамен на подписание контракта о службе в армии. Соответствующий законопроект появился на сайте парламента страны.

Авторы законопроекта — председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк и 13 ее однопартийцев. Текст законопроекта пока не опубликован.

Ранее глава Минюста Украины Денис Малюська заявил, что Киев намерен пополнить ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) за счет мобилизации заключенных. По его словам, для отправки на фронт уже были помилованы более 300 заключенных.

Министр утверждает, что на Украине можно мобилизовать около 50 тысяч мужчин с судимостью. Если власти опасаются выдавать им оружие, отметил Малюська, то можно предоставить им лопаты.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      «Сражаться придется даже внукам». На Украине предсказали сроки выхода к границам 1991 года

      Британия оставит комплекс ПВО Sky Sabre на дежурстве в Польше до конца года

      «Не получилось — повторяем». Деньги и тайные встречи: как устроен рынок донорства спермы в России

      Реклама

      В России оценили цены на бензин в регионах

      Известный драматург назвал лучший город

      Селена Гомес рассказала об изменениях в своем психическом здоровье

      Российские бойцы вывезли с поля боя подбитый вертолет

      Минобороны сообщило о пресечении попытки атаки БПЛА в Белгородской области

      На Украине захотели выпускать заключенных взамен на службу в армии

      Россиянин поссорился с сожителем матери и 17 раз ударил его соляной лампой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше