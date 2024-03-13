Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:40, 13 марта 2024Интернет и СМИ

На Западе указали на сыгравший на руку Путину просчет союзников Украины

WP: раскол в коалиции европейских стран вокруг Украины играет Путину на руку
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Раскол в коалиции европейских стран-союзниц Украины, возникший вокруг утечки данных немецких военных и заявления французского лидера Эммануэля Макрона об отправке войск НАТО в зону конфликта, сыграл на руку президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщило издание The Washington Post.

«Ничто не могло так порадовать Путина, как недавняя серия ошибок европейских лидеров», — отмечается в статье. Действительно, сейчас лидеры США и европейских стран только и делают, что нелестно высказываются друг о друге, упуская в это время глубокие стратегические проблемы — слабую армию ЕС и чахлое военное производство.

Подобный просчет допускает союз стран, поддерживающих Киев, на фоне серьезной угрозы, самой масштабной со времен холодной войны.

Ранее школьница из Луганска написала письмо Макрону после его слов о России. Девочка обвинила Францию и другие страны Запада в организации битвы до последнего украинца.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      «Расставим многие точки над i». Телеведущий Дмитрий Киселев анонсировал большое интервью Путина

      ПВО уничтожила беспилотник в Воронежской области

      В Швеции раскрыли ложь Запада о России

      На Западе указали на сыгравший на руку Путину просчет союзников Украины

      В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

      Байден поручил госсекретарю выделить помощь Украине

      Глава Ростовской области сообщил о штатной работе Волгодонской АЭС

      Названо время выхода большого интервью Путина

      Девушка устроила тверк на проезжей части и разозлила водителей

      Истоки мужских страхов перед близостью с женщиной объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше