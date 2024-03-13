На Западе указали на сыгравший на руку Путину просчет союзников Украины

WP: раскол в коалиции европейских стран вокруг Украины играет Путину на руку

Раскол в коалиции европейских стран-союзниц Украины, возникший вокруг утечки данных немецких военных и заявления французского лидера Эммануэля Макрона об отправке войск НАТО в зону конфликта, сыграл на руку президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщило издание The Washington Post.

«Ничто не могло так порадовать Путина, как недавняя серия ошибок европейских лидеров», — отмечается в статье. Действительно, сейчас лидеры США и европейских стран только и делают, что нелестно высказываются друг о друге, упуская в это время глубокие стратегические проблемы — слабую армию ЕС и чахлое военное производство.

Подобный просчет допускает союз стран, поддерживающих Киев, на фоне серьезной угрозы, самой масштабной со времен холодной войны.

Ранее школьница из Луганска написала письмо Макрону после его слов о России. Девочка обвинила Францию и другие страны Запада в организации битвы до последнего украинца.