Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:35, 13 марта 2024Россия

Названы способы защитить Черноморский флот от атак вражеских беспилотников

Военный эксперт Онуфриенко: защитить ЧФ от беспилотников помогут пулеметы

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Военный эксперт Михаил Онуфриенко назвал способы защитить Черноморский флот (ЧФ) от атак вражеских беспилотников. В этом может помочь обеспечение кораблей «весьма эффективными средствами» — например, шестистволками или пулеметами, заявил он в разговоре с «Царьградом».

Эксперт уверен, что борьба с безэкипажными и полупогружными катерами может быть достаточно простой. Свою точку зрения он объяснил на примере российского патрульного корабля «Сергей Котов» длиной 97 метров.

«Разместить там вдоль бортов оружие не составит труда. Если у нас дефицит шестистволок, подойдут крупнокалиберные пулеметы. По два десятка на каждый борт», — предложил он.

Онуфриенко уточнил, что командиры корабля и дивизиона не могут сами проявить такую инициативу: они подают докладные «наверх», где решения принимаются не сразу, а делается заказ в конструкторское бюро. Сотрудники бюро оценивают, как новшество повлияет на силовой каркас, где его можно установить и как нужно приварить. В итоге на это может уйти целый год.

«Крупнокалиберные пулеметы, установленные в достаточном количестве, обеспечивают поражение безэкипажных катеров, что продемонстрировали после нанесения удара по "Сергею Котову" буксиры и вертолет, перебившие оставшиеся катера. Это можно, это эффективно», — отметил собеседник издания.

Онуфриенко подчеркнул: современная война не терпит промедлений, ибо тот, кто медлит, проигрывает. «Поэтому важно модернизировать не только корабли, но и систему принятия решений», — заключил он.

Материалы по теме:
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля 2022
Крейсер «Москва» утонул при буксировке после взрыва боекомплекта. Что известно об аварии на флагмане Черноморского флота?
Крейсер «Москва» утонул при буксировке после взрыва боекомплекта.Что известно об аварии на флагмане Черноморского флота?
14 апреля 2022

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины изменили свою тактику на Черном море и теперь запускают морские дроны «стаями». Атаки украинских безэкипажных катеров на российский патрульный корабль «Сергей Котов» прокомментировал военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Что думаешь? Оцени!
      Ольга Лаврикова
      Обсудить
      Последние новости

      Крупнейший на юге России нефтеперерабатывающий завод остановил работу

      Необычного кабана заметили в российском лесу

      В России нашли редчайшие растения

      Российский глубоководный аппарат АС-36 совершил погружение

      Молдавским политикам пригрозили ответственностью за визиты в Россию

      Женщину на несколько дней заперли в грузовом контейнере

      Слабые продажи «Москвичей» в России объяснили

      Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры в центре Петербурга

      Главком ВСУ назвал основные направления атак ВС России

      Российскому актеру проломили череп во время дорожного конфликта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше