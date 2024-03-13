Утечка топлива взлетающего пассажирского самолета попала на видео

Самолет United Airlines экстренно приземлился в Сиднее из-за утечки топлива

Пассажирский самолет Boeing авиакомпании United Airlines экстренно приземлился в аэропорту вылета из-за утечки топлива во время взлета. Инцидент попал на видео, которое публикует Daily Mail.

Уточняется, что нештатная ситуация произошла в авиагавани Сиднея в понедельник, 11 марта, однако город назначения самолета неизвестен. На кадрах видно, как из-под шасси лайнера вытекает жидкость во время набора высоты. Пилотам пришлось вернуться в авиагавань.

Ранее сообщалось, что компания Boeing не прошла десятки проверок Федерального управления гражданской авиации США после инцидента с оторванной дверью самолета 737 MAX. По данным источника, производитель провалил 33 из 89 экспертиз регулятора.