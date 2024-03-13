В ЕС призвали раскрыть информацию о причинах подрыва «Северных потоков»

В парламенте Франции призвали раскрыть причины подрыва «Северных потоков»

Член парламента Франции Орельен Сентул призвал раскрыть информацию о причинах диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», подорванных в сентябре 2022 года. Об этом говорится в обращении депутата к правительству, текст которого изучила «Лента.ру».

«Господин Орельен Сентул спрашивает господина министра Вооруженных сил [Франции Себастьяна Лекорню] об отсутствии официального сообщения о результатах расследований, связанных с подрывом газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Действительно, более чем через год после этого саботажа международные судебные расследования не дали удовлетворительного ответа», — напомнил парламентарий.

Из трех стран, инициировавших расследования, Швеция и Дания завершили свои расследования в январе и феврале 2024 года, не предоставив широкой общественности никаких материалов для ответа. Только Германия продолжает свои расследования Орельен Сентул член парламента Франции

При этом депутат сослался на данные ряда СМИ, которые по результатам своих расследований увидели связь между диверсией на «Северных потоках» и действиями Украины. «Различные расследования международной прессы ясно указывают на то, что западные спецслужбы быстро установили бы связь между нападением и украинским спецназом», — пояснил Сентул.

Автор обращения также подчеркнул, что данные о произошедшем не должны скрываться от общественности. В связи с этим парламентарий интересуется у правительства Франции об имеющейся у Парижа информации о взрывах на «Северных потоках».

«Знаменуя собой поворотный момент, это событие является необходимым элементом для правильного понимания ситуации в Европе и геополитических проблем украинского конфликта. Он (Сентул — прим. «Ленты.ру») спрашивает, какой информацией располагает государство в отношении этого саботажа», — говорится в письме.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что к взрывам газопроводов причастны спецслужбы США. Он подчеркнул, что заинтересованных в диверсии на «Северных потоках» может быть много, однако опуститься на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все.

26 сентября 2022 года на российских газопроводах в Европу — «Северном потоке» и незапущенном «Северном потоке-2» — произошли взрывы, которые привели к масштабным утечкам газа. Аварии были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании.