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13:24, 13 марта 2024Экономика

Путин заявил о справедливости налоговых изменений в России

Путин: справедливость налоговых изменений в том, чтобы бедные платили меньше
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Справедливость налоговых изменений в российском законодательстве состоит в том, что те, кто зарабатывает меньше, должны платить меньше, а более обеспеченные — больше. Такой принцип нововведений видит президент страны Владимир Путин, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Говоря о справедливости, конечно, [Путин] говорил о том, что те, кто зарабатывает меньше, должны и платить меньше, а те, у кого есть возможность, — платить больше, они больше доходов получают. Вот в этом основной принцип справедливости», — объяснил пресс-секретарь главы государства.

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В ходе обращения к Федеральному собранию Путин заявил о необходимости продумать более справедливое распределение налогового бремени в сторону граждан с высокими корпоративными и личными доходами. Он предложил ввести дифференцированную систему налогообложения и устранить лазейки для ухода от налогов или их занижения. Для поддержки бедных семей возможно снизить налоговую нагрузку на них, в том числе за счет налоговых вычетов, добавил президент.

В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент также заявил, что россияне нормально отнесутся к планирующимся изменениям в налоговой сфере. Детали изменений еще предстоит проработать, но это позволит построить систему, которая предоставит возможность получать «большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач, стоящих перед государством в этой области».

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      Вячеслав Агапов
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