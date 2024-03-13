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16:50, 13 марта 2024Мир

Раскрыты даты масштабной поставки боеприпасов на Украину

Советник премьера Чехии: ВСУ могут получить первые артиллерийские снаряды в июне

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Первые артиллерийские боеприпасы, закупленные в третьих странах в рамках инициативы Праги, могут попасть на Украину уже в июне этого года. Об этом заявил советник премьер-министра страны Томаш Пояр, сообщает Euractiv.

«Обещанные [поставщикам] деньги должны поступить, и контракты должны быть заключены. Когда контракт будет заключен, понадобится несколько недель, чтобы доставить [боеприпасы] на Украину. Начиная с июня поставки могут начаться», — заявил он журналистам, отказавшись при этом назвать страну, согласившуюся продать такой большой объем снарядов.

Ранее стало известно о планах Евросоюза направить деньги Чехии на закупку боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) через двусторонние соглашения. Позднее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что при увеличении спонсирования инициативы Праги объем закупок снарядов также может стать больше. Киев может получить до полумиллиона боеприпасов вместо 300 тысяч.

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      Виктория Кондратьева
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