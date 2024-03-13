Рэперша Карди Би снялась обнаженной для обложки сингла

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би снялась в откровенном виде для обложки нового сингла. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) артистки.

На размещенном кадре 31-летняя рэперша лежит на белом диване полностью обнаженной. При этом она прикрыла грудь руками и продемонстрировала массивную цветную татуировку на оголенной ягодице.

Кроме того, звезде уложили длинные темные волосы в легкие локоны и нанесли яркий мейкап. Помимо этого, знаменитость показала маникюр с длинными ногтями светлого оттенка.

«Моя обложка подверглась цензуре из-за обнаженного тела, поэтому если вы сделаете репост, я буду признательна», — подписала она пост.

В декабре 2023 года Карди Би обругала фанатов из-за обвинений в копировании стиля Ники Минаж. Отмечается, что поводом для этого стало обсуждение фото, на котором знаменитость была запечатлена в белой шубе.