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12:52, 13 марта 2024Интернет и СМИ

Россиянам покажут сериал о малоизвестных событиях в СССР

«VK Видео» запустит шоу «Одна безумная история» о малоизвестных событиях в СССР

Фото: Brooke Cagle / Unsplash

Россиянам на платформе «VK Видео» покажут новое документальное шоу «Одна безумная история» о малоизвестных, но удивительных событиях в СССР, рассказали в пресс-службе «ВКонтакте». Ведущим проекта выступит комик Евгений Чебатков.

Он расскажет об исторических событиях XX века и попробует доказать, что во времена СССР проводились всевозможные эксперименты. В каждом выпуске будут рассмотрены несколько исторических событий, которые объединяет одна тема: наука, медицина, телевидение и так далее.

Так, зрители узнают, как СССР обменял 17 подводных лодок на газировку Pepsi, тренировал «боевых дельфинов», а также россиянам расскажут об обществе нудистов «Долой стыд». Первая серия документального цикла посвящена научным экспериментам, выпуск уже доступен на платформе.

Ранее сообщалось, что пользователи «ВКонтакте» и «VK Клипов» увидят сериал, посвященный блокаде Ленинграда. Проект «Осталась одна Таня» вышел в годовщину снятия блокады, это художественная интерпретация дневника ленинградской школьницы Тани Савичевой.

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      Анастасия Алимпиева
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