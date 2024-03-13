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17:32, 13 марта 2024Силовые структуры

Россиянин систематически приходил в баню и похищал вещи посетителей

В Подмосковье полиция задержала мужчину за кражу вещей из бани

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Подмосковье полиция задержала 24-летнего жителя Москвы, который систематически приходил в баню и похищал вещи посетителей. Об этом «Ленте.ру» рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В отношении мужчины следователи завел уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По версии следствия, злоумышленник неоднократно приходил в одну и ту же общественную баню, дожидался, когда из раздевалки все выйдут, после чего взламывал шкафчики и забирал оттуда сотовые телефоны и деньги посетителей. Общая сумма ущерба превысила 350 тысяч рублей.

Ранее в Подмосковье полиция задержала 22-летнюю и 31-летнюю лжесоцработниц за кражу денег у пенсионерки.

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