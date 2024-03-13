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15:50, 13 марта 2024Силовые структуры

Российская пенсионерка подожгла входную дверь спецприемника

В Таганроге 76-летняя пенсионерка подожгла входную дверь спецприемника

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Ростовской области 76-летняя пенсионера подожгла входную дверь спецприемника. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным канала, инцидент произошел в Таганроге. Женщина пришла к зданию в Добролюбовском переулке и облила вход горючей жидкостью. Пламя удалось быстро потушить, а поджигательницу задержали. Отмечается, что пострадавших нет. Сейчас следователи выясняют мотив пенсионерки.

Ранее стало известно, что в Коломне мужчина бросил коктейль Молотова в дом главного инженера Конструкторского бюро машиностроения Валерия Кашина.

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      Екатерина Кашурникова
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