Российская пенсионерка подожгла входную дверь спецприемника

В Таганроге 76-летняя пенсионерка подожгла входную дверь спецприемника

В Ростовской области 76-летняя пенсионера подожгла входную дверь спецприемника. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

По данным канала, инцидент произошел в Таганроге. Женщина пришла к зданию в Добролюбовском переулке и облила вход горючей жидкостью. Пламя удалось быстро потушить, а поджигательницу задержали. Отмечается, что пострадавших нет. Сейчас следователи выясняют мотив пенсионерки.

Ранее стало известно, что в Коломне мужчина бросил коктейль Молотова в дом главного инженера Конструкторского бюро машиностроения Валерия Кашина.