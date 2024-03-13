Российские полицейские накрыли крупную нарколабораторию

В Ленобласти накрыли крупную нарколабораторию

В Ленинградской области полицейские накрыли крупную нарколабораторию. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, силовики задержали двух изготовителей запрещенных веществ и арендатора дома. В их лаборатории нашли 19 килограммов белого порошка. Он был расфасован по контейнерам. Экспертиза показала, что в одном из боксов — мефедрон.

Правоохранители изъяли из дома лабораторные приборы, пакеты для фасовки и 400 граммов синтетического гашиша. Возбуждено дело по статье о производстве наркотиков в особо крупном размере. Задержанным грозит до 20 лет колонии.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге суд приговорил местного жителя Игоря Холопова, организовавшего в доме нарколабораторию, к 12 годам колонии строгого режима.