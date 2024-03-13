Российский дипломат рассказал об изоляции США в Совбезе ООН

Первый зампостпреда РФ при ООН Полянский: США пребывают в изоляции в Совбезе

США пребывают в изоляции в Совете Безопасности ООН и стараются блокировать все инициативы других членов этого органа. Об этом в своем Telegram-канале рассказал первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«По сути, Вашингтон находится в изоляции в Совбезе, хотя его ближайшие союзники, разумеется, всячески пытаются этот момент скрыть», — подчеркнул зампостпреда, добавив, что «США по-прежнему блокируют все усилия», исходящие от других членов Совбеза.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Совбез ООН должны войти страны Африки. «Совет Безопасности должен быть более репрезентативным», — подчеркнул дипломат.