США поддержали включение стран Африки в Совбез ООН

Блинкен: США одобряют реформу Совета безопасности ООН и включение стран Африки

В Совет Безопасности ООН должны войти страны Африки, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Анголы Тете Антониу. Трансляция проводилась на YouTube-канале Госдепартамента США.

Блинкен заявил, что США поддерживают и одобряют реформу Совбеза ООН по включению африканских стран. «Мы считаем, что Совет Безопасности должен быть более репрезентативным и включать африканские голоса», — заявил дипломат.

В июне 2023 года президент США Джо Байден поручил постпреду в ООН Линде Томас-Гринфилд обсудить вопрос реформы Совета Безопасности ООН. Постоянное членство в главном органе ООН должны получить еще шесть государств, в том числе из Африки и Латинской Америки. При этом США не планируют представлять новым постоянным членам Совбеза право вето, которым обладают нынешние постоянные члены Совбеза.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Совет Безопасности ООН нуждается в трансформации для повышения эффективности организации. Он добавил, что переговоры о расширении будут длительными и непростыми, но являются необходимыми.