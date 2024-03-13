Российский хоккеист принял участие в драке в матче НХЛ

Защитник «Анахайма» Павел Минтюков принял участие в драке в матче НХЛ с «Чикаго»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Чикаго Блэкхоукс» и «Анахайм Дакс» произошла массовая драка. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Инцидент произошел в третьем периоде у ворот «Чикаго». В драке приняло участие не менее восьми хоккеистов, в том числе, российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков. Также в потасовке оказались задействованы оба голкипера.

В результате стычки Минтюков получил малый штраф — 2 минуты. Другие игроки были наказаны штрафами по 2, 10 и 15 минут.

Встреча завершилась со счетом 7:2 в пользу «Чикаго». «Анахайм» в 65 играх заработал 49 очков и идет седьмым в Тихоокеанском дивизионе. «Чикаго» с 41 очком в 66 матчах занимает последнее восьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. Обе команды выступают в Западной конференции.