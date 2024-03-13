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11:54, 13 марта 2024Силовые структуры

Российский врач украла 9 миллионов рублей из бюджета при помощи «мертвых душ»

В Симферополе главный врач украла больше 9 миллионов рублей из бюджета

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Симферополе главный врач украла больше девяти миллионов рублей из бюджета. Об этом сообщает Telgram-канал «Mash на волне».

По данным канала, с 2014 по 2020 год женщина взяла на работу пять «мертвых душ», которым начислялась зарплата, но по факту они не выполняли свои обязанности. В этом деле ей помогала старшая медсестра, работающая в консультативно-диагностическом отделении. Таким образом женщины похитили более девяти миллионов рублей.

Правоохранители раскрыли эту схему. В результате суд приговорил главврача к трем годам условно и штрафу в 7,6 миллиона рублей, а ее подельницу — к году условно. «Мертвые души» должны выплатить по 40 тысяч рублей.

Ранее сотрудники главного военного следственного управления СКР раскрыли в «Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского» Минобороны России организованную преступную группу из числа ведущих сотрудников. Согласно материалам проверки, преподаватели включили 82 «мертвые души» в контракты с оборонным ведомством ОКР «СПО-ЦУиМ» и «Прима-ВКА-ЭП», записав их в соисполнителей проектов.

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