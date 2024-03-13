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18:31, 13 марта 2024Наука и техника

Секретная подлодка «Лошарик» выйдет на испытания летом

ТАСС: подлодка специального назначения «Лошарик» выйдет на испытания летом

Фото: ТАСС

Атомная подводная лодка (АПЛ) специального назначения АС-31, известная как «Лошарик», после завершения ремонта на «Севмаше» выйдет на испытания в начале лета 2024 года. Об этом со ссылкой на близкий к оборонно-промышленному комплексу источник сообщает ТАСС.

«Ремонт "Лошарика" практически завершен. После некоторых остающихся работ планируется, что он выйдет на испытания в июне-июле», — сказал собеседник агентства. В сообщении подчеркнули, что официального подтверждения этой информации нет.

Источник отметил, что после ремонта, который связан с аварией на секретной АПЛ, «Лошарик» сохранит возможность погружения на глубину до шести тысяч метров.

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АПЛ «Лошарик», которую также классифицируют как атомную глубоководную станцию, разработали специалисты конструкторского бюро «Малахит». Прочный корпус подлодки собран из нескольких шарообразных отсеков, изготовленных из титана.

В январе 2023 года источник ТАСС сообщил, что ремонт и восстановление АПЛ «Лошарик» планируют завершить в 2024 году. Он отметил, что титановый корпус подлодки не пострадал при пожаре, что обеспечит АС-31 прежнюю глубину погружения.

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      Даниил Иринин
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