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20:32, 13 марта 2024Забота о себе

Селена Гомес рассказала об изменениях в своем психическом здоровье

Певица Селена Гомес заявила, что стала чувствовать себя лучше за последний год

Фото: Javier Rojas / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американская певица и актриса Селена Гомес рассказала, что ее ментальное здоровье за последний год значительно улучшилось. Об изменениях в своем психическом состоянии она поговорила на конференции SXSW, пишет People.

Гомес призналась, что ей трудно смотреть вышедший в 2022-м и снимавшийся в 2018 году фильм «Мой разум и я», посвященный ее ментальному здоровью, борьбе с биполярным расстройством и жизни с волчанкой и выгоранием. «Я в ужасе от того, что говорю о себе там, в начале. Меня это расстраивает, но, думаю, меня любой поймет. Важно говорить о себе с добротой, но тогда я этого не понимала», — заявила певица.

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Артистка признала, что трудно заставить человека заняться психическим здоровьем, если он к этому не готов. «Обо мне многие заботились больше, чем я сама о себе, они хотели от меня вещей, к которым я не была готова. Я достигла дна и все осознала в свое время», — вспоминает певица. Она добавила, что в последнее время стала чувствовать себя лучше. «Нужна была пара попыток, но я хочу думать и надеяться, что сейчас мне намного лучше», — сказала она.

В начале 2024 года Селена Гомес опубликовала откровенный снимок без фотошопа на своей странице в одной из социальных сетей. «Я несовершенна, но горжусь тем, кто я сейчас. Иногда я забываю, что это нормально — быть собой», — подписала она публикацию.

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      Александра Лисица
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