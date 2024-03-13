США заподозрили в подготовке программ молниеносного глобального удара по России

Аналитик Мураховский: США продолжат готовить программы молниеносного удара по РФ

США заподозрили в подготовке программ молниеносного глобального удара по России, такое заявление сделал главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, его слова приводит РИА Новости.

Он обратил внимание на заявление Пентагона о том, что Соединенные Штаты не занимаются разработкой гиперзвуковых вооружений в качестве ядерных, а только конвенциональных.

Аналитик отметил, что подобные сообщения подтверждают разработку Вашингтоном концепции молниеносного, обезоруживающего и обезглавливающего удара по России.

Мураховский пояснил, что такая программа предполагает массированное использование высокоточных неядерных вооружений, которые должны уничтожить большую часть российского ядерного потенциала, а также основные органы военного и политического управления.

«То есть в результате этого удара США наша страна должна лишиться своего главного аргумента — ядерных сил и военного управления», — заключил эксперт.

Ранее первый заместитель руководителя Национального управления ядерной безопасности при американском Министерстве энергетики Фрэнк Роуз заявил, что Белый дом всерьез рассматривает возможность расширения ядерного арсенала США.