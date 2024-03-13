Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:46, 13 марта 2024Россия

США заподозрили в подготовке программ молниеносного глобального удара по России

Аналитик Мураховский: США продолжат готовить программы молниеносного удара по РФ

Фото: Pixabay

США заподозрили в подготовке программ молниеносного глобального удара по России, такое заявление сделал главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, его слова приводит РИА Новости.

Он обратил внимание на заявление Пентагона о том, что Соединенные Штаты не занимаются разработкой гиперзвуковых вооружений в качестве ядерных, а только конвенциональных.

Аналитик отметил, что подобные сообщения подтверждают разработку Вашингтоном концепции молниеносного, обезоруживающего и обезглавливающего удара по России.

Мураховский пояснил, что такая программа предполагает массированное использование высокоточных неядерных вооружений, которые должны уничтожить большую часть российского ядерного потенциала, а также основные органы военного и политического управления.

«То есть в результате этого удара США наша страна должна лишиться своего главного аргумента — ядерных сил и военного управления», — заключил эксперт.

Ранее первый заместитель руководителя Национального управления ядерной безопасности при американском Министерстве энергетики Фрэнк Роуз заявил, что Белый дом всерьез рассматривает возможность расширения ядерного арсенала США.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Сражаться придется даже внукам». На Украине предсказали сроки выхода к границам 1991 года

      Умер вице-президент «Лукойла» Робертус

      «Не получилось — повторяем». Деньги и тайные встречи: как устроен рынок донорства спермы в России

      Реклама

      Суд Петербурга удовлетворил иск «Газпром экспорта» к двум зарубежным трейдерам

      Каллас ответила на вопрос об отправке военных Эстонии на Украину

      Автовладельцам назвали указывающие на поломку ходовой признаки

      США заподозрили в подготовке программ молниеносного глобального удара по России

      «Самая сексуальная в мире хоккеистка» снялась в откровенном наряде

      Филиппо заявил о нежелании французских солдат воевать на Украине

      Кадыров показал на видео отражение попытки ВСУ прорвать границу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше