США заподозрили в подготовке программ молниеносного глобального удара по России
США заподозрили в подготовке программ молниеносного глобального удара по России, такое заявление сделал главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, его слова приводит РИА Новости.
Он обратил внимание на заявление Пентагона о том, что Соединенные Штаты не занимаются разработкой гиперзвуковых вооружений в качестве ядерных, а только конвенциональных.
Аналитик отметил, что подобные сообщения подтверждают разработку Вашингтоном концепции молниеносного, обезоруживающего и обезглавливающего удара по России.
Мураховский пояснил, что такая программа предполагает массированное использование высокоточных неядерных вооружений, которые должны уничтожить большую часть российского ядерного потенциала, а также основные органы военного и политического управления.
«То есть в результате этого удара США наша страна должна лишиться своего главного аргумента — ядерных сил и военного управления», — заключил эксперт.
Ранее первый заместитель руководителя Национального управления ядерной безопасности при американском Министерстве энергетики Фрэнк Роуз заявил, что Белый дом всерьез рассматривает возможность расширения ядерного арсенала США.