Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:51, 13 марта 2024Россия

Стриптизер в военной форме станцевал перед россиянками и попал на видео

В Ставрополе стриптизер в военной форме станцевал на 8 Марта и попал на видео

В Ставрополе стриптизер в военной форме станцевал перед женщинами в канун 8 Марта в одном из клубов и попал на видео. Запись опубликовало издание «Блокнот Ставрополь» во «ВКонтакте».

На опубликованной записи голый танцор в черном берете с кокардой поворачивается к сидящей на стуле женщине задом, выгибает спину и заставляет ее положить руки себе на бедра. Издание утверждает, что в начале номера мужчина был одет в военную форму.

Присутствовавший на мероприятии мужчина возмутился номером подобного содержания во время спецоперации. «В то время, когда наши воины защищают Родину, (...) какое-то животное (...) танцует с голыми булками в военном головном уборе — берете», — заявил он.

Ранее в Северодвинске сотрудники библиотеки извинились за стриптиз-представление мужчинам на 23 Февраля. На видео, снятом в одном из залов, ростовая кукла-стриптизерша с плеткой в руке танцует, оголяя грудь перед сидящими на стульях мужчинами.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Путин прокомментировал возможность ввода войск НАТО на Украину

      Молодо выглядящая 64-летняя женщина раскрыла секреты своей внешности

      В Москве стало не хватать новостроек

      Раскрыто число уничтоженных при попытке прорвать российскую границу диверсантов

      Силуанов заявил о планах резко увеличить доходы России от приватизации

      Муж погибшей при обстреле жительницы Курской области скончался от ожогов

      Билан отреагировал на новости о скором отцовстве

      Лолита впервые вышла в свет после «отмены»

      В России высказались об ответе на активизацию ВСУ

      В США сократили финансирование разработки истребителя F/A-XX

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше