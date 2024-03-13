Стриптизер в военной форме станцевал перед россиянками и попал на видео
В Ставрополе стриптизер в военной форме станцевал перед женщинами в канун 8 Марта в одном из клубов и попал на видео. Запись опубликовало издание «Блокнот Ставрополь» во «ВКонтакте».
На опубликованной записи голый танцор в черном берете с кокардой поворачивается к сидящей на стуле женщине задом, выгибает спину и заставляет ее положить руки себе на бедра. Издание утверждает, что в начале номера мужчина был одет в военную форму.
Присутствовавший на мероприятии мужчина возмутился номером подобного содержания во время спецоперации. «В то время, когда наши воины защищают Родину, (...) какое-то животное (...) танцует с голыми булками в военном головном уборе — берете», — заявил он.
Ранее в Северодвинске сотрудники библиотеки извинились за стриптиз-представление мужчинам на 23 Февраля. На видео, снятом в одном из залов, ростовая кукла-стриптизерша с плеткой в руке танцует, оголяя грудь перед сидящими на стульях мужчинами.