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22:29, 13 марта 2024Силовые структуры

Суд отказался разводить поженившихся за границей россиянок

Петербургский суд отказался разводить пару девушек, поженившихся в Копенгагене

Фото: Unsplash.com

Петербургский суд отказался разводить пару россиянок, поженившихся за границей. Об этом сообщила в Telegram-канале объединенная пресс-служба городских судов.

Отмечается, что Екатерина и Елизавета поженились в столице Дании Копенгагене в 2017 году, там однополые браки имеют юридическую силу. Спустя шесть лет они захотели развестись.

Екатерина подала в суд, поскольку Елизавета не хочет расторгать брак. У девушек нет совместных детей и споров о разделе нажитого имущества.

Петербургский суд пояснил, что регулирование семейных отношений осуществляется для брачных союзов между мужчиной и женщиной, а нормы иностранного семейного права не применяются в нарушение основ правопорядка Российской Федерации.

«Поскольку применение иностранного семейного права в данном случае невозможно, суд в принятии заявления отказал. Где женились, там и разводитесь. Девушки, в Копенгаген!» — заключили в пресс-службе судов.

Ранее президент Латвии Эдгар Ринкевич ввел в действие поправки к закону «О нотариате», которые позволят заключать однополые браки на территории республики, оппозиционные депутаты Сейма хотели добиться голосования по ним на референдуме.

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      Марина Совина
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